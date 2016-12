Rama: Pension social për ata që nuk derdhin asnjë kontribut

Kryeministri Edi Rama ka përsëritur vendimin e tij se qeveria do të rrisë pensionet duke filluar që nga 1 marsi 2017. Ai tha se skema e pensioneve që trashëguan ishte shndërruar në një skemë piramidale.

Sipas tij, nëse reforma do të ishte 20 vjet më parë, pensionistët do të kishin përfituar pensione më të larta.

“Nëse reforma do ishte bërë 20 vjet më parë, sot jo vetëm ata që kanë dalë në pension pas reformës, dhe përfitojnë pensione shumë më të larta se tavani i bujshëm 220 mijë lekë, po dhe shumë prej ju që keni dalë në pension para reformës, sot do të fitonit pensione shumë më të larta. Sepse skema e pensioneve që ne trashëguam, e pareformuar, ishte një skemë që prodhonte çdo vit 450 milionë dollarë deficit. Që do të thotë se këto para mbuloheshin nga shteti, në vend se të shkonin për investime. Një skemë e formuar në vitin 1993 me logjikën e vitit 1947 që ishte si një skemë piramidale ku shteti zhytej vit pas viti në një defiçit të thellë për të mbajtur në këmbë skemën”, tha Rama.

Sipas kryeministrit, “refoma jonë jonë solli si rezultat disa gjëra: kush del në pension, nuk e ka pensionin me tavan, sot kush del në pension, merr një shumë që shkon edhe 400 mijë lekë për shkak të kontributeve dhe nga ana tjetër ne kemi rritur numrin e njerëzve që kontribuojnë në një sasi të pamendueshme, – tha ai. – Ne sot mbulojmë një hark më të gjerë të popullsisë me përfitime të drejta në raport me kontributet e paguara”.

Rama shtoi se skema e re e pensioneve i jep mundësi atyre pensionistë që nuk kanë paguar kontribute që shteti ti japë pension social.

“Kontributet ndër vite humbnin në gropën e borxhit të qeverisë së shkuar. Sot kemi vendosur një pension social. Për këdo që vjen në moshën e pensionit, edhe pse nuk ka derdhur asnjë kontribut, shteti jep një pension social. Këto janë reforma janë jo për një e dy veta, por për një gjeneratë të tërë dhe brezat që vijnë. Qeveria e kaluar i shpërfilli pensionet. Tashmë vendi ka hyrë në një kthesë jo në një drejtim të paditur siç ishte dikur”, – u shpreh ai.

20 dhjetor 2016 (gazeta-Shqip.com)