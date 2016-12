Presidenti Nishani në Turqi, takim me Erdogan

Me ftesë të Presidenti të Turqisë, kreu i shtetit shqiptar, Bujar Nishani është nisur për një vizitë zyrtare në Turqi. Vizita e kreut të shtetit shqiptar zhvillohet në një kohë kur një ditë më parë u vra në një atentat ambasadori i Rusisë.

Në zyrën e shtypit të Presidentit Nishani, thuhet se ai do të pritet gjatë kësaj vizite të rëndësishme nga Presidenti i Republikës së Turqisë, Sh.T.Z. Recep Tayyip Erdoğan, me të cilin do të zhvillojë një takim kokë më kokë si dhe bisedime dypalëshe në krye të delegacioneve zyrtare respektive, dhe më pas do të ketë takime dypalëshe me Kryetarin e Asamblesë së Madhe Kombëtare të Turqisë, Sh.T.Z. Ismail Karahman dhe me Kryeministrin turk Sh.T.Z. Binali Yildirim.

Agjenda e vizitës së Presidentit të Republikës përfshin edhe mbajtjen e një leksioni në Universitetin e Stambollit si dhe një takim të përzemërt e vëllazëror me bashkësinë shqiptaro-turke.

20 dhjetor 2016 (gazeta-Shqip.com)